"Vatican Leaks", ecco i protagonisti

Tarcisio Bertone: Segretario di Stato, sconvolto dalla fuga di documenti riservati si dice volesse rimettere il suo mandato. Tornato sui suoi passi, negli ultimi giorni ha rimosso dall'incarico di presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi.



Ettore Gotti Tedeschi: l'economista presidente della banca vaticana da mesi era in rotta con il Segretario di Stato su più fronti, dal caso San Raffaele alla legge anti-riciclaggio. Sollevato dal Consiglio dell'Istituto all'unanimità ha detto di non voler commentare la sua destituzione "per non turbare il Pontefice".



Georg Gaenswein: il segretario personale del Papa e suo stretto consigliere, è rimasto toccato dalle accuse pioveute sul Pontificato per la pubblicazione delle carte segrete.



Mauro Piacenza: cardinale, prefetto della Congregazione per il Clero, è ritenuto da più parti un possibile successore di Bertone alla Segreteria vaticana, per quanto meno accreditato di Piacenza.



Dominque Mambretti: il "ministro degli Esteri" vaticano è un'altra figura indicata da molti come attendibile successore di Bertone nel ruolo di Segretatio di Stato, per quanto .



Herranz Casado: a lui il Papa ha affidato la guida della Commissione di inchiesta voluta per far luce sulla fuga di documenti. Il cardinale spagnolo è un allievo diretto del fondatore dell'Opus Dei, Escriva de Balaguer.



Domenico Giani: il Comandante della Gendarmeria vaticana si occupa direttamente della sicurezza del Papa tanto in Vaticano quanto negli spostamenti. E' un ex agente del Sisde.