foto Ansa

20:06

- Paolo Gabriele, il maggiordomo "infedele" di Benedetto XVI, rischia 30 anni di carcere. I reati dei quali è accusato sono infatti molto gravi: si tratta di violazione della corrispondenza di un Capo di Stato che equivale ad attentato alla sicurezza dello Stato. In merito, la legislazione vaticana recepisce quella italiana ed è possibile che - se condannato - debba scontarli in Italia, in quanto lo Stato della Città del Vaticano non ha un carcere.