foto Ansa Correlati Fuga di notizie, arrestato il maggiordomo del Papa

19:09

- Il maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, sospettato dalla Gendarmeria vaticana di essere il "corvo" della Santa Sede, sarà sottoposto a tre gradi di giudizio come qualsiasi cittadino accusato di un delitto e giudicato dal tribunale apostolico poiché il reato è avvenuto in Vaticano. Lo spiega don Davide Scito, docente di Diritto Canonico all'università Pontificia Santa Croce. "Erano secoli che non si arrestava qualcuno in Vaticano", aggiunge.