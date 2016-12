foto Ansa Correlati Il volantino firmato Br 20:21 - Un volantino firmato Brigate Rosse è stato recapitato oggi al Giornale. Nel testo, ora all'attenzione degli inquirenti, si invita alla lotta armata per colpire i rappresentanti dei partiti di regime, Confindustria, il sistema bancario e i loro "giornalisti servi". Lo rende noto un comunicato del quotidiano. - Un volantino firmato Brigate Rosse è stato recapitato oggi al Giornale. Nel testo, ora all'attenzione degli inquirenti, si invita alla lotta armata per colpire i rappresentanti dei partiti di regime, Confindustria, il sistema bancario e i loro "giornalisti servi". Lo rende noto un comunicato del quotidiano.

Dai Nar lettera con minacce di morte a Monti e Befera

Contemporaneamente una lettera contenenti minacce di morte ai "politici e ai tecnici", in particolare al presidente del Consiglio, Mario Monti, e al direttore dell'Agenzia dell'Entrate, Attilio Befera, firmata "Nar Nucleo Armato Rivoluzionario Giuseppe Valerio Il Giusta", è stata recapitata alla redazione della "Nuova Gazzetta di Caserta". Lo ha riferito il direttore, Pasquale Clemente. Negli ultimi giorni, inoltre, numerose missive di minaccia sono giunte alle sedi casertane di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate.



Un volantino anche al Secolo XIX

Un volantino firmato Brigate Rosse e con la classica stella a cinque punte è stato recapitato anche alla sede di Genova del Secolo XIX. La Digos di Genova lo ritiene però non attendibile. Nel volantino, analogo a quello recapitato a Milano a il Giornale, si fa identico riferimento all'attentato di Brindisi: "La tentata strage di Brindisi, come Piazza Fontana nel '69, è stata un'ovvia provocazione dello Stato fascista per placare la rabbia delle masse con la paura", c'è scritto.