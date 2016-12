foto Olycom

18:01

- E' in stato di arresto l'uomo operante in Vaticano individuato dalla Gendarmeria come in possesso di documenti riservati. L'uomo, Paolo Gabriele, "aiutante di camera" del Pontefice (cioè il suo maggiordomo privato), è stato già interrogato dal promotore di giustizia vaticano, Nicola Picardi.