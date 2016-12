foto Ansa Correlati Le foto 17:45 - Solo abiti da burlesque, travestimenti e balli. Così Marysthell Garcia Polanco, convocata come testimone al processo milanese a carico di Silvio Berlusconi sul caso Ruby, ha descritto le feste a casa del Cavaliere. "Nessuna ragazza si è mai spogliata, indossavamo abiti da burlesque", ha spiegato la giovane che ha detto di aver fatto l'imitazione della Boccassini per far ridere Berlusconi. - Solo abiti da burlesque, travestimenti e balli. Così Marysthell Garcia Polanco, convocata come testimone al processo milanese a carico di Silvio Berlusconi sul caso Ruby, ha descritto le feste a casa del Cavaliere. "Nessuna ragazza si è mai spogliata, indossavamo abiti da burlesque", ha spiegato la giovane che ha detto di aver fatto l'imitazione della Boccassini per far ridere Berlusconi.

Rispondendo alle domande del pm Antonio Sangermano, la modella ha dunque sostenuto che alle feste non succedeva nulla di osè. Smentendo le testimonianze di altre ragazze, Marysthell ha poi precisato che le ospiti non si facevano toccare né toccavano nelle parti intime Berlusconi e Emilio Fede.



Le cene, per la Polanco, si svolgevano in maniera molto semplice e senza eccessi. Si cantava con il karaoke e dopo aver mangiato si scendeva nella discoteca e ci si mascherava. "Mi ero travestita da Boccassini con la toga addosso per farlo ridere e anche da Obama", ha spiegato la ragazza, che poi ha descritto nei particolari gli abiti da burlesque usati durante gli "spettacoli": reggiseno e mutande molto lavorati e con piume, cappello e boa avvolto al collo.



Durante la testimonianza, la giovane ha anche detto di aver incontrato a una delle feste ad Arcore Ruby, la quale in una occasione ha fatto anche la danza del ventre. La ragazza ha poi ammesso di aver ricevuto soldi in contanti (10mila euro) su disposizione di Silvio Berlusconi dal ragioniere Giuseppe Spinelli e anche regali ,cose semplici, non costose.



Polanco: "Tra un mese mi sposo, Berlusconi testimone"

"C'e' una sorpresa. Tra un mese mi sposo e Berlusconi farà da testimone". Lo ha detto prima di lasciare palazzo di giustizia di Milano Marystell Garcia Polanco dopo aver testimoniato al processo sul caso Ruby. Tenendo stretto il suo futuro marito, Westher Molteni, 25 anni, giocatore di basket, ha spiegato che le nozze si celebreranno "in una chiesa segreta vicino a Milano".