- Guardia alta contro il terrorismo. La chiede il presidente della Repubblica. "Bisogna mantenere alto il livello di attenzione rispetto a pericolose forme di violenza destinate a sfociare in atti di terrorismo", si legge nella lettera di Napolitano inviata alla Festa per i 160 anni della Polizia. "La minaccia anarcoinsurrezionalista non va sottovalutata - ha aggiunto Antonio Manganelli -. E' il vero terrorismo che può offendere il Paese".