Roma, blitz contro i rincari di bus e metro: obliteratrici siliconate e varchi aperti

foto Twitter 10:52 - Una protesta contro l'aumento del prezzo del biglietto integrato del trasporto urbano, che da oggi passa da un euro a un euro e 50 , è stata inscenata stamani alla stazione Subaugusta della metropolitana di Roma. Alcuni attivisti poco prima delle 7 hanno sigillato e messo silicone nelle obliteratrici ai varchi d'ingresso e aperto quelli di emergenza per far entrare gratis le persone che erano in attesa di prendere il treno.

Sono anche stati affissi adesivi con scritte come "Boicotta il carovita, difendi il tuo salario", "Un biglietto al giorno toglie il salario di torno" o "Atac gratis".



Il comunicato che dà notizia della protesta è firmato Acab - Attivi Contro l'Aumento del Biglietto, un acronimo di solito usato da gruppi antagonisti e ultras con un altro significato (All Cops Are Bastards). "L'azione (la prima di una serie che seguirà nelle prossime giornate) - si legge nel comunicato - dimostra l'indisponibilità della cittadinanza a ripianare i bilanci in rosso della giunta Alemanno".