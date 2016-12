Meteo, da giovedì ancora temporali

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Situazione meteo ancora variabile fino a metà settimana, con il continuo scorrimento di aria instabile che favorirà lo sviluppo di temporali, più frequenti durante le ore pomeridiane e serali soprattutto attorno ai rilievi e nelle vicine aree pianeggianti. Da giovedì una perturbazione molto intensa proveniente dal Nord Atlantico raggiungerà le nostre regioni portando temporali più diffusi e intensi.

Lunedì cielo nuvoloso al mattino, specialmente al Centronord, con isolate piogge possibili sull'Appennino settentrionale e lungo i litorali fra Toscana e Lazio.



Schiarite più ampie al Sud e Isole. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi orientali, rilievi piemontesi, entroterra ligure, lungo la dorsale appenninica e rilievi sardi, ma con locali sconfinamenti su alta pianura fra Veneto e Friuli, il settore fra la Riviera di Levante e l'alta Toscana compresa la zona di Firenze, le coste nord della Campania compresa la zona di Napoli e le coste ioniche della Calabria. Le schiarite si manterranno ampie in gran parte della pianura padana, in Puglia e Sicilia.



Temperature sostanzialmente invariate, in gran parte nella norma. In Emilia. In pianura prevalenza di bel tempo salvo qualche nuvola di passaggio al mattino; temperature intorno a 14 gradi al primo mattino, fino a 25 gradi nel pomeriggio. Brevi rovesci pomeridiani possibili solo sull'Appennino.