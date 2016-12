foto LaPresse 08:29 - Il tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi. Respinta quindi l'istanza dei difensori con la quale si chiedeva la revoca o la modifica del provvedimento del gip del 3 maggio. Lusi resta libero in attesa della pronuncia della giunta del Senato e del successivo eventuale voto dell'Aula. - Il tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi. Respinta quindi l'istanza dei difensori con la quale si chiedeva la revoca o la modifica del provvedimento del gip del 3 maggio. Lusi resta libero in attesa della pronuncia della giunta del Senato e del successivo eventuale voto dell'Aula.

L'ex tesoriere della Margherita, accusato di associazione a delinquere e appropriazione indebita, resta dunque in libertà in attesa del verdetto della giunta Immunità del Senato, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Secondo indiscrezioni, l'orientamento informalmente emerso sia tra i senatori del centrosinistra sia tra quelli del centrodestra è di accogliere la richiesta della magistratura di restrizione carceraria per il parlamentare, ma l'ultima parola dell'aula del Senato potrebbe riservare sorprese.



Nel frattempo, durante la seduta notturna in Giunta, Lusi è tornato a fare cifre e nomi di quanti si sono rivolti a lui per avere finanziamenti da utilizzare in attività politiche, compreso quello dell'attuale vicesegretario del Pd Enrico Letta. Lusi in Giunta avrebbe corretto le accuse giàfatte nella seduta del 16 maggio scorso assicurando che a suo avviso le somme che venivano richieste in varie occasioni dai dirigenti del partito erano sempre corredate di fattura e impiegate per manifestazioni politiche. Lusi ha anche però detto che non era in grado di accertare personalmente se quelle fatture corrispondessero agli eventi descritti. Quanto ai beni immobili intestati a lui e ai suoi familiari ha ribadito che erano comunque nella disponibilità del partito al quale sarebbero stati restituiti al più presto.



Ascoltata dai pm la segretaria di Lusi

I pm che conducono l'inchiesta sulla sottrazione di oltre 20 milioni di euro dalle casse del partito hanno ascoltato Francesca Fiore, dal 2002 segretaria particolare dell'ex tesoriere della Margherita. "Fu Lusi a dirmi che era scoppiato un problema a seguito di 'accordi saltati' - ha riferito la donna -. Mi disse che la vicenda riguardava case (di cui sino a quel momento non sapevo nulla) che lui aveva comprato su accordi con altri che ora 'si facevano indietro'". "Non mi occupavo di contabilità - ha puntualizzato la Fiore -. Negli ultimi due anni Lusi mi iniziò a passare alcune fatture che dovevano essere 'riviste' da lui. Ad esempio verificava se l'iva veniva indicata al 20% o al 4% (che è l'aliquota per l'attività politica) o se era precisa l'indicazione. Era lo stesso Lusi a dare le indicazioni per le fatture che non andavano direttamente alla contabilità". La donna, nel corso dell'atto istruttorio, ha consegnato ai pm anche una chiavetta Usb con gli estremi delle fatture "riviste".



Renzi: "Finanziamenti trasparenti"

"Dobbiamo essere grati alla segretaria di Luigi Lusi, signora Francesca Fiore, che mette fine a tre mesi di illazioni, polemiche e velate minacce, raccontando quello che da sempre diciamo a proposito dell'asserito, ma in realtà inesistente, finanziamento della Margherita alla campagna elettorale di Matteo Renzi". E' quanto si legge in una nota di Luca Lotti, capo di gabinetto del sindaco di Firenze, Matteo Renzi. "Giova dunque precisare per l'ennesima volta, fino alla noia - prosegue la nota - che le due fatture cui immaginiamo si riferisca il senatore Lusi non hanno niente a che vedere con la campagna elettorale di Renzi, come è stato confermato anche dal resoconto della campagna elettorale medesimo dell'allora candidato sindaco. E come il senatore Lusi può agevolmente dimostrare presentando la documentazione delle fatture". "Peraltro è utile sottolineare come Bruno Cavini non sia mai stato il mandatario elettorale di Renzi, come facilmente riscontrabile da tutti i documenti - continua la nota -. Forse da questo equivoco nasce l'assurda e ingiustificabile dichiarazione del senatore Lusi su Renzi".