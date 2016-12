L'estate bussa alle porte del Nord fino a venerdì

foto Meteo.it Correlati L'infografica meteo

08:41 - Oggi tempo in netto miglioramento, con pochi scrosci di pioggia sui rilievi della Penisola, grazie al temporaneo rialzo della pressione. Domani nuvole in aumento e qualche temporale, specie al Nordovest e zone interne del Centrosud, per l'avvicinarsi di un nuovo vortice di bassa pressione proveniente dal Nord Europa.

Quindi oggi prevalenza di tempo bello su pianure e coste del Nord. Alternanza di nuvole e sole sul resto d’Italia con qualche rovescio o temporale, più che altro al pomeriggio, su Alpi e Appennino; solo al mattino qualche piovasco anche sulla Calabria. Temperature massime in crescita: un po’ di caldo estivo al Nord, dove si toccheranno anche i 30 gradi. Moderati venti di Maestrale al Sud e Isole.



Venerdì nuvole in aumento in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno, specie nelle regioni centrali, gli sprazzi di tempo bello: nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno qua e là il Nordovest, le Alpi Orientali, l’Appennino Centrale e Meridionale, la Campania e la Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Centronord.