foto Ap/Lapresse

15:25

- Lavorerò per fare "tutto il possibile" per fare in modo che la Grecia resti nella zona euro. Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con il premier spagnolo Mariano Rajoy. "Il ruolo della Banca centrale europea per contribuire a più crescita e liquidità" nell'eurozona "farà parte delle discussioni" in sede europea, ha aggiunto.