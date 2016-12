Calcio, video-documentario dell'Aic con storia di un 'pentito': "Non sapevo più come uscirne"

- Un video "crudo" per sensibilizzare i giocatori professionisti dopo il nuovo scandalo delle scommesse che ha travolto il calcio italiano. L'Associazione italiana calciatori (Aic) ha deciso, per schierarsi in maniera forte contro il calcioscommesse, di rendere pubblico il filmato mostrato a tutti i calciatori dei club di Serie A, Serie B e Lega Pro. In particolare, viene riportata anche la testimonianza di un calciatore "pentito" - che ha voluto restare anonimo - che racconta come è finito nella trappola del calcioscommesse.

Il video-documentario lanciato dall'Aic, contenente anche diversi contributi del procuratore federale, Stefano Palazzi, parla con chiarezza delle gravissime responsabilità e dei rischi a cui va incontro non solo chi entra nel giro delle scommesse, ma anche chi ne viene a conoscenza e non denuncia. Vi è contenuta anche un'intervista ad un giocatore, con spiccato accento toscano, che si mostra solo di spalle, coinvolto nelle combine.

"A due giornate dalla fine del campionato - racconta il calciatore - ricevo una telefonata da un calciatore che conoscevo perché ci avevo già giocato contro. Noi eravamo salvi e affrontavamo una squadra sotto di noi in classifica. Lui non faceva parte di questa squadra, ma mi disse che c'erano dei soldi da prendere se avessimo perso la partita. Io dissi subito di no. Lo dissi solo al mio procuratore, ma si decise di restare in silenzio senza denunciare''.

Poi, un anno dopo, un'altra telefonata, sempre dallo stesso calciatore: ''C'era da pareggiare - racconta - eravamo a metà campionato, la società non pagava gli stipendi da tre mesi, stavolta ho parlato con due e tre compagni, si veniva da due sconfitte, e si decise di accettare. Prendemmo i soldi e da lì è cominciato tutto, e non sapevo più come tirarmi fuori''.

Poi, dopo la denuncia, il calciatore anonimo viene chiamato dalla Procura e crolla. ''Sapevano tutto di noi, e, non so per quale motivo, mi sono lasciato andare - continua - e gli ho raccontato tutto. Se tornassi indietro non lo rifarei, sono rovinato, mi vergogno perchè ho tradito i miei compagni, i miei genitori e mio figlio''.