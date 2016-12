foto LaPresse

- Non c'è per i vescovi "l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria statuale le notizie" che abbiano ricevuto "in merito ai fatti illeciti" di pedofilia. Lo stabilisce la Conferenza episcopale italiana nelle sue linee guida, motivando la norma con il fatto che "nell'ordinamento italiano" il vescovo non riveste "la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio".