Canarie, aquilano morto: si ipotizza un suicidio

- Roberto Bonura, 30enne dell'Aquila trovato morto sull'isola di Las Palmas nelle Canarie, si sarebbe suicidato lanciandosi da un promontorio dell'isola. All'inizio si era ipotizzato che il giovane fosse stato ucciso a seguito di una rapina finita male o di un pestaggio. Il ragazzo, in viaggio per festeggiare il compleanno, era stato trovato deceduto in acqua, senza vestiti e con lividi e altri segni di percosse.