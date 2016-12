Macao, sgombero a Palazzo Citterio senza momenti di tensione: occupazione terminata

foto Ansa 08:44 - Si è svolto nelle prime ore di stamani, a Milano, lo sgombero di Palazzo Citterio, in via Brera, il palazzo statale occupato dal Collettivo Macao dopo il recente sgomebro della Torre Galfa, la struttura nella quale si erano collocati e dalla quale erano stati mandati via. Sul posto un ingente schieramento di forze dell'ordine ma la situazione, secondo quanto riferito in questura, è tranquilla e non ci sono stati momenti di tensione. - Si è svolto nelle prime ore di stamani, a Milano, lo sgombero di Palazzo Citterio, in via Brera, il palazzo statale occupato dal Collettivo Macao dopo il recente sgomebro della Torre Galfa, la struttura nella quale si erano collocati e dalla quale erano stati mandati via. Sul posto un ingente schieramento di forze dell'ordine ma la situazione, secondo quanto riferito in questura, è tranquilla e non ci sono stati momenti di tensione.

''Alle 6.40 le forze dell'ordine in assetto antisommossa hanno sgomberato Palazzo Citterio. Sono entrate nel palazzo passando attraverso l'orto botanico dell' Accademia di Brera e contemporaneamente hanno chiuso via Brera e i vicoli adiacenti. Macao aspettava a porte aperte con più di sessanta persone. All'arrivo di polizia e carabinieri è seguito quello dell'esercito''. Lo afferma il collettivo artistico Macao, che occupava palazzo Citterio, a Milano, dopo lo sgombero del primo spazio pubblico abbandonato in cui si era insediato, la Torre Galfa.



''Per la seconda volta in una settimana, in due luoghi che hanno svelato forti criticità attorno alla gestione delle politiche economiche e culturali della città di Milano e del Paese - prosegue un portavoce - le questioni aperte da cittadine e cittadini sono state ridotte a questioni di ordine pubblico''.



Al momento gli occupanti si sono radunati in via Brera, davanti al palazzo, e stanno ''decidendo il da farsi''. Questa volta non è scontato, però, che si decida di dar vita a un presidio stradale come in via Galvani.