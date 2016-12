Usa, Obama: l'Ue risolva i suoi problemi subito

foto Da video 23:08 - "L'Europa deve risolvere i suoi problemi subito". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sottolineando come "sia importante che la Ue riconosca che il progetto europeo va oltre la moneta e necessita di maggior coordinamento fiscale". "Quello che succede in Grecia ha un impatto anche sugli Stati Uniti", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. - "L'Europa deve risolvere i suoi problemi subito". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sottolineando come "sia importante che la Ue riconosca che il progetto europeo va oltre la moneta e necessita di maggior coordinamento fiscale". "Quello che succede in Grecia ha un impatto anche sugli Stati Uniti", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

"Promuovere le capacità dell'Italia"

Barack Obama, in chiusura del vertice Nato di Chicago, ha citato non solo la necessita di "di firewall", di "ricapitalizzare le banche europee", di una "strategia di crescita insieme al rigore fiscale", ma anche di "una politica monetaria che promuova le capacita di Paesi come Italia e Spagna non solo di introdurre politiche molto dure e assumere obiettivi difficili ma anche offrire una prospettiva per la crescita dell'economia e dell'occupazione".



"La Nato ora è più forte"

Obama ha spiegato che "la Nato è il fulcro della sicurezza mondiale" e, dopo questa due giorni, "è più forte e più capace di reagire rapidamente (alle minacce) nel futuro". Il presidente americano si è detto soddisfatto dei "grandi progressi" ottenuti negli ultimi anni nella looota contro Al Qaeda in Afghanistan, ma si è anche detto "molto preoccupato" per l'attività del gruppo terroristico in Yemen.