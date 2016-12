"Melissa, la tua scomparsa è stato un grande dolore, ma sarai sempre parte di noi"

"In questi giorni abbiamo sentito parlare le istituzioni, i telegiornali, i programmi televisivi, le radio, i giornali ma non abbiamo ancora parlato noi, i tuoi amici più cari, le persone con cui hai passato momenti meravigliosi.

Ci hanno portato via la nostra Melissa; ci hanno privati del tuo meraviglioso sorriso, della tua infinita gioia, della tua immensa voglia di vivere. Noi ti conosciamo bene! Siamo convinti che non ci hai lasciati! Vivi e vivrai nei nostri cuori. Anche ora sei qui e ci abbracci uno a uno, ci sorridi e ci incoraggi ad andare avanti... e noi saremo sempre con te, resteremo sempre insieme, uniti come questa comunità oggi. Non smettere mai, nemmeno da lassù, di ridere pensando alle stupende giornate passate insieme e alle piccole cose che ora sentiamo grandi!

Melissa, la tua scomparsa è stata un grande dolore, ma sarai sempre parte di noi. Ciao Melissa.





I tuoi più cari amici"