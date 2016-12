foto Facebook 21:30 - Roberto Bonura, 30 anni, originario dell'Aquila, è stato trovato senza vita alle isole Canarie in Spagna. Figlio dell'avvocato Angelo Bonura, ex vicesindaco del capoluogo, il giovane era in viaggio per festeggiare il compleanno ed è deceduto in circostanze ancora da chiarire. Il 30enne è stato trovato in acqua, senza vestiti e con lividi e altri segni di percosse. - Roberto Bonura, 30 anni, originario dell'Aquila, è stato trovato senza vita alle isole Canarie in Spagna. Figlio dell'avvocato Angelo Bonura, ex vicesindaco del capoluogo, il giovane era in viaggio per festeggiare il compleanno ed è deceduto in circostanze ancora da chiarire. Il 30enne è stato trovato in acqua, senza vestiti e con lividi e altri segni di percosse.

Da quanto si è appreso le ricerche sono partite in seguito a una denuncia al consolato italiano e alle forze dell'ordine. Sembra che il giovane fosse anche drogato: probabilmente qualcuno gli aveva somministrato dei sonniferi. Nei giorni scorsi Bonura aveva avvertito il padre di essere stato rapinato ed era stato invitato a tornare a casa.



Alle Canarie era andato in compagnia della sua fidanzata per festeggiare il suo trentesimo compleanno. Bonura prima aveva raggiunto Bruxelles, poi le isole spagnole.



Durante il suo soggiorno aveva conosciuto alcuni ragazzi italiani ed era stato raggiunto dal padre, con il quale aveva trascorso qualche giorno. Angelo era poi tornato, e l'ultimo contatto con il figlio è stato quello telefonico in cui Roberto gli comunicava di essere stato derubato.



Il papà di Roberto aveva già perso la moglie tre anni fa: Nadia Ciuffini infatti era rimasta vittima del terremoto che nel 2009 devastò il capoluogo abruzzese.