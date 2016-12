foto Da video

15:58

- Un vigile del fuoco è stato investito dal crollo di un muro in una strada di Finale Emilia, nel Modenese. L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi ed è stato trasportato in ospedale, dopo l'arrivo dell'ambulanza. Secondo quanto appreso era privo di coscienza e le sue condizioni sarebbero gravi. La nuova scossa è stata avvertita anche in Veneto. Molte le chiamate ai pompieri. "Tra la gente c'è molta paura", ha raccontato un vigile del fuoco.