Meteo, piogge al Nord e nuvole sul resto d'Italia

Le previsioni meteo in diretta

10:30 - Piogge intense e temporali sulle regioni centrosettentrionali e in Sardegna. In Emilia piogge forti, in attenuazione nelle ore serali. Ancora un lunedì all'insegna del maltempo, soprattutto al Nord, dove le piogge più intense insisteranno fino a sera all'estremo Nordest. Piogge e rovesci nel corso della giornata al Nord, anche di forte intensità al mattino; temporali in Toscana e Sardegna; nel pomeriggio ancora fenomeni intensi soprattutto in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino.

In Emilia, nelle zone colpite dal terremoto, avremo piogge anche forti al mattino e a carattere sparso nel pomeriggio. Migliora in serata. Nuvoloso anche nel resto dell'Italia, ma con parziali schiarite al Sud; rovesci sparsi al Centro, in Campania e nel Foggiano. In serata si attenua il maltempo al Nord, tranne in Friuli Venezia Giulia; temporali in sviluppo su Lazio e Campania. Temperature in calo al Nord. Ventoso ovunque.