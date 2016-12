Bomba Brindisi, Grillo accusa: "Cui prodest?"

foto Ansa Correlati Tutto sulla bomba di Brindisi 17:59 - L'attentato di Brindisi non è stato una coincidenza secondo Beppe Grillo che, sul suo blog, scrive: "Nel ventennale della strage di Capaci, a Brindisi era attesa una carovana anti-mafia. Coincidenze? Ho smesso di crederci da tempo. Non siamo stati in grado di proteggere i nostri ragazzi". Secondo il leader del Movimento 5 stelle quella bomba "era nell'aria elettrica come prima di un temporale". E chiude: "Cui prodest questo attentato?". - L'attentato di Brindisi non è stato una coincidenza secondo Beppe Grillo che, sul suo blog, scrive: "Nel ventennale della strage di Capaci, a Brindisi era attesa una carovana anti-mafia. Coincidenze? Ho smesso di crederci da tempo. Non siamo stati in grado di proteggere i nostri ragazzi". Secondo il leader del Movimento 5 stelle quella bomba "era nell'aria elettrica come prima di un temporale". E chiude: "Cui prodest questo attentato?".

"Le indagini ci diranno chi sono i colpevoli. La prima pista - aggiunge ancora Grillo - è quella della criminalità organizzata. Io spero che siano trovati i delinquenti che l'hanno collocata e i mandanti. Soprattutto i mandanti. Le stragi, e questa poteva esserlo se l'esplosione fosse avvenuta pochi minuti più tardi con l'arrivo di altri pullman di studenti, in Italia hanno sempre avuto colpevoli, ma non mandanti. Da piazza Fontana, alla stazione di Bologna, a piazza della Loggia, a Capaci, a via D'Amelio. Gli Spatuzza sono in galera, ma chi li ordinò è ancora a piede libero. Questa bomba ricorre in un periodo storico molto simile a quello del '92/'93".



"Furono le bombe del Pac di Milano, dei Georgofili a Firenze allora a precipitarci in un ventennio infame di cui stiamo pagando le conseguenze e a impedire ogni cambiamento - continua Grillo -. Spero che Brindisi, che segue l'attentato ad Adinolfi a Genova, non sia l'inizio di una militarizzazione del territorio, di leggi speciali, di neo terroristi e di depistaggi. Cui prodest questo attentato?", si chiede Grillo. "Alla criminalità brindisina il cui territorio sarà controllato da tutti corpi di Polizia per mesi? Alla mafia siciliana che si vendica così della commemorazione della morte di Falcone? Cui prodest la morte di una ragazza che andava a scuola?".