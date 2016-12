"È il frutto di una disinformazione. Il Pd nella persona di Silvana Amati ha seguito la proposta di legge fin dall’inizio e ha sempre ribadito la necessità di opporsi a una tassa sugli animali domestici".

Perchè una tassa del genere sarebbe inutile?

Qual è il cittadino che, con la prospettiva di essere tassato va a prendere un cane in un canile? La tassa scoraggia le persone che già frequentano i canili, non il randagismo. Sarebbe bene che alla base delle proposte ci fossero le competenze necessarie. I sindaci che impongono tasse ai cittadini perdono popolarità, nessun sindaco metterebbe in atto una proposta del genere sapendo di perdere consensi. Quindi è inutile dire che i fondi verranno usati per iniziative contro il randagismo. Quando mai una tassa è servita per finanziare qualcosa? È un’iniziativa che riceve la mia più totale contrarietà".



La discussione sul tema è in campo dal 2009.

Sì, e ogni tentativo di inserire delle tasse sugli animali è stata bloccata perché noi dell’Enpa e le altre associazioni animaliste ci siamo opposti. Abbiamo sempre detto che se proposte del genere fossero passate ci saremmo battuti per bloccarle o farle abolire. L'idea di Massimo Vannucci del Pd oltretutto va contro la linea del suo partito. È una riflessione economica e disinformata. So come vanno queste cose, sono stata parlamentare per anni. Ma non ci si rende conto che una tassa del genere finirebbe per ritorcersi contro i comuni perché i cittadini smetterebbero di adottare dai canili, facendo aumentare le spese per le casse degli enti locali. La tassa è contro i cani e contro i loro padroni. È un modo aggressivo per penalizzare chi ha degli animali domestici.



Quale potrebbe essere allora una legge utile contro il randagismo e l’abbandono degli animali domestici?

C’è già una legge contro il randagismo, la 281/91 e se applicata basterebbe e avanzerebbe, è una legge eccellente. Non serve farne altre. Il problema sono i sindaci e l’applicazione delle norme. Come dice il Poeta “le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”. Metà dell’Italia applica la legge contro il randagismo, tant’è che in Lombardia, Piemonte, Veneto e in generale al Nord con delle eccezioni questo fenomeno non esiste proprio. Nel meridione, sempre con delle eccezioni, non è così. Al sud c’è un approccio diverso, non c’è legge che tenga. E la situazione del randagismo lì è una tragedia. In questo caso sarebbe sufficiente che i sindaci facessero il loro dovere e facessero rispettare la legge con l’aiuto delle associazioni competenti. L’altro problema sono le Asl che dovrebbero occuparsi della sterilizzazione e spesso non lo fanno.