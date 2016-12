Più caldo dovunque, domenica piove al Centronord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

09:03 - Cessano le correnti fredde, sostituite da aria più mite che favorirà un rialzo termico in molte regioni. In particolare nel fine settimana i venti di scirocco porteranno le temperature su valori estivi al Sud e sulle Isole, mentre da domenica al Centronord inizierà una fase di forte maltempo, con piogge abbondanti.

Oggi bel tempo in gran parte del Centrosud, a parte alcuni annuvolamenti in Toscana e Sardegna. Qualche schiarita resiste sul settore dell’alto Adriatico, mentre il resto del Nord vedrà il passaggio di un debole sistema nuvoloso che porterà qualche pioggia in mattinata in Piemonte e Valle d’Aosta, nel pomeriggio sui rilievi lombardi e in Trentino.



Temperature in generale aumento, tranne al Nordovest dove non supereranno i 20 gradi; altrove valori decisamente gradevoli, fino a 23-24 gradi. Venti di Maestrale intorno alla Puglia, ma in attenuazione; scirocco in rinforzo sulla Sardegna.



Sabato al Nordovest, su Toscana e Sardegna nuvolosità variabile, con sviluppo di qualche rovescio pomeridiano a ridosso delle Alpi occidentali, nelle zone interne dell’Isola e tra Liguria e alta Toscana. Per il resto ancora tempo buono. Nella notte peggioramento consistente in arrivo al Nord e in Toscana. Temperature in ulteriore crescita, con valori diurni generalmente sopra i 20 gradi. Su Sardegna e Ovest Sicilia punte vicine ai 30 gradi grazie ai venti di scirocco.