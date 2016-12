foto Ansa 12:23 - La maggioranza degli italiani è d'accordo sul fatto che una coppia di persone omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata, ma solo il 43,9% ritiene giusto che una coppia omosessuale possa sposarsi. E' quanto emerge da un'indagine Istat sulla popolazione omosessuale in Italia. Maggiore è invece la contrarietà nei confronti dell'adozione dei figli: solo il 20% si dice d'accordo. - La maggioranza degli italiani è d'accordo sul fatto che una coppia di persone omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata, ma solo il 43,9% ritiene giusto che una coppia omosessuale possa sposarsi. E' quanto emerge da un'indagine Istat sulla popolazione omosessuale in Italia. Maggiore è invece la contrarietà nei confronti dell'adozione dei figli: solo il 20% si dice d'accordo.

Notevole, secondo l'indagine dell'Istituto di statistica, risulta il numero dei nostri connazionali che si sono dichiarati omosessuali o bisessuali: un milione di persone in tutto, con una prevalenza tra gli uomini, i giovani e, geograficamente parlando, nell'Italia del Centro.



L'Istat ha presentato la sua ricerca al riguardo, La popolazione omosessuale nella società italiana, nella giornata internazionale contro l'omofobia. La cerimonia si è tenuta alla Camera alla presenza, tra gli altri, del presidente Gianfranco Fini. Secondo la ricerca, se un milione sono le persone dichiaratamente omo o bisex, ben due milioni sono gli italiani che nella loro vita hanno sperimentato l'innamoramento, o i rapporti sessuali, o semplicemente l'attrazione per persone dello stesso loro sesso.



Omosessualità e discriminazione

La maggioranza degli italiani (61,3%) ritiene che in Italia gli omosessuali siano molto o abbastanza discriminati e il 73% condanna i comportamenti discriminatori: per esempio che una persona non venga assunta perché omosessuale o non si affitti un appartamento per lo stesso motivo. Crea problemi però il fatto che persone omosessuali rivestano alcuni ruoli: per il 41,4% non è accettabile che sia omosessuale un insegnante di scuola elementare, 28 italiani su cento non concepiscono che un medico sia gay e infine quasi 25 su cento non vogliono un politico omosessuale.



La maggioranza ritiene accettabile che un uomo o una donna abbiano una relazione affettiva e sessuale con una persona dello stesso sesso, ma il 55,9% ritiene che gli omosessuali sarebbero meglio accettati se fossero più discreti.



Forti difficoltà emergono per gli omosessuali e bisessuali in famiglia: circa il 20% dei genitori di figli omosessuali sa che questi vivono una tale condizione; il dato è più alto tra i fratelli, i colleghi e soprattutto gli amici. Gli omosessuali e i bisessuali dichiarano di aver subito discriminazioni a scuola e all'università, così come al lavoro, più degli eterosessuali: il 40,3% dichiara di essere stato discriminato contro il 27,9% degli eterosessuali. Si arriva al 53,7% aggiungendo le discriminazioni subite nella ricerca di una casa, nei rapporti con i vicini, nell'accesso a servizi sanitari oppure in locali, uffici pubblici o mezzi di trasporto.