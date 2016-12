G8, maxi sequestro per Anemone e Balducci

foto Ansa Correlati Sequestro di beni per 32 mln 14:04 - La procura di Roma ha disposto un nuovo maxi sequestro nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per i "Grandi Eventi", compreso il G8 della Maddalena. Beni del valore complessivo di circa 16 milioni di euro, di proprietà di Diego Anemone e Angelo Balducci, nonché un conto corrente intestato a Gaetano Blandini per 9mila euro, sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza. Il reato contestato è concorso in corruzione continuata. - La procura di Roma ha disposto un nuovo maxi sequestro nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per i "Grandi Eventi", compreso il G8 della Maddalena. Beni del valore complessivo di circa 16 milioni di euro, di proprietà di Diego Anemone e Angelo Balducci, nonché un conto corrente intestato a Gaetano Blandini per 9mila euro, sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza. Il reato contestato è concorso in corruzione continuata.

Fra i beni sequestrati ci sono le quote del Salaria Sport Village, 26 tra immobili di pregio e terreni tra Roma, Siena e Belluno, tra cui la villa di Montepulciano di Balducci, 11 conti correnti. Nell'inchiesta è coinvolto anche l'attuale presidente della Siae, Gaetano Blandini, al quale è stato sequestrato un conto corrente.



Le indagini, si legge in una nota delle Fiamme Gialle, hanno riguardato i flussi di denaro provenienti da appalti di opere pubbliche relative ai cosiddetti Grandi Eventi che, dopo essere transitati sui conti correnti intestati alla Medea progetti e consulenze Srl (società riconducibili al gruppo Anemone), sono stati dirottati ad una società di produzione cinematografica riconducibile alle famiglie Anemone e Balducci per la produzione di film in cui recitava come attore Lorenzo Balducci, figlio di Angelo.



Il reato contestato Ad Anemone e Balducci, nell'inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Alberto Caperna e i sostituti Ilaria Calò e Roberto Felici, è concorso in corruzione continuata. Dall'attività di indagine è emerso anche il coinvolgimento di Gaetano Blandini, all'epoca dei fatti a capo della Direzione Generale per il Cinema presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



Quest'ultimo, si legge in una nota delle Fiamme Gialle, "in cambio di alcuni lavori di ristrutturazione svolti su richiesta di Balducci da imprese di fiducia di Anemone presso la sua abitazione e della cessione a prezzo di favore di un'autovettura alla propria moglie ha deliberato finanziamenti pubblici per 1,8 milioni di euro a società di produzione cinematografica per la realizzazione di film interpretati da Lorenzo Balducci, figlio di Angelo".