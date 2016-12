08:35

- Salvatore Parolisi, in attesa di giudizio come unico indagato nel processo per la morte della moglie Melania Rea, dal carcere scrive alle sorelle Francesca e Lucia. Al centro delle lettere che Tgcom24 mostra in esclusiva, la richiesta di affido della figlia Vittoria. Salvatore esorta Francesca ad avere coraggio e a chiedere l'affidamento della bambina, ma la sorella sembra non avere la forza e l'intenzione di affrontare una battaglia legale.