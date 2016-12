In Italia sono più di 4.000 i suicidi all'anno

foto Ansa

- Ogni anno in Italia i suicidi sono circa quattromila. La triste statistica è stata riportata oggi dal deputato Pdl Antonio Mazzocchi, alla presentazione della proposta di legge per la prevenzione dei suicidi, alla Camera. E mai come in questo periodo è un dato che non lascia indifferenti: tanto più che le morti legate a motivi economici sarebbero più di un terzo dei suicidi, oltre mille persone all’anno.