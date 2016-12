foto Tgcom24

14:57

- Nella lettera siglata dagli anarchici del Fai Nucleo Olga, giunta alla redazione di "Calabria Ora", è contenuta una minaccia anche al premier: "Diciamo a Monti che lui è uno dei 7 rimasti e che il Popolo non ha nessun interesse a rimanere in Europa, a salvare le banche, a saldare i conti di uno Stato che ha sperperato per conto proprio". "Il Popolo - prosegue - ci ha dato mandato e sacrificheremo anche le nostre vite per la causa giusta".