- Il lavoro "non dovrebbe ostacolare la famiglia, ma piuttosto sostenerla e unirla, aiutarla ad aprirsi alla vita ed entrare in relazione con la società e con la Chiesa". Per questo il Papa auspica che la domenica "sia giorno del Signore e Pasqua della settimana e occasione per rafforzare i legami familiari".