foto Ap/Lapresse

12:08

- La Gdf ha sequestrato un complesso alberghiero e alcuni terreni a Pantelleria, riconducibili alla famiglia dell'ex leader libico Gheddafi, per un valore di circa 20 milioni di euro. I provvedimenti, emessi dalla Corte di Appello di Roma, sono frutto delle indagini avviate in seguito al sequestro, nel mese di marzo, di un ingente patrimonio attribuibile al defunto leader libico, per un valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro.