Fisco, Roma la città con più "paperoni"

foto Ansa 19:11 - A Roma vivono più ricchi che a Milano: se nella Capitale i contribuenti con reddito oltre i 100mila euro l'anno sono 45.995, nella città meneghina sono solo 37.151. Molti meno invece in altre grandi città italiane come Torino (10.766) o Napoli (7.130). E' uno dei numerosi dati che emerge dalle analisi del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia sui redditi imponibili ai fini delle addizionali Irpef.

Dai dati resi pubblici, nelle grandi città risulta anche un calo del numero dei contribuenti complessivi. A Roma si passa da 1.501.559 contribuenti dell'anno di imposta 2009 a 1.499.561 del 2010, mentre a Milano, se nel 2009 erano 782.368, nel 2010 ne risultano 778.253.



I contribuenti che annualmente presentano al Fisco un modello di dichiarazione sono circa 44 milioni, di cui 41,5 milioni sono persone fisiche.



A Roma (256.102), Milano (132.013) e Genova (75.065) la maggior parte dei contribuenti è nella fascia di reddito fra 20 e 26mila euro. A Torino e Napoli, invece, la fascia "più affollata" è quella compresa fra 15 e 20mila euro, rispettivamente con 109.606 e 63.740 contribuenti.



Cortina, la perla "povera" delle Dolomiti

Tra le tantissime tabelle reperibili sul sito del Dipartimento c'è anche quella relativa ai redditi a Cortina, paese simbolo delle nuove operazioni massive di lotta all'evasione. La metà dei 3.954 contribuenti della 'perla' delle Dolomiti ha un reddito inferiore ai 20.000 euro. Oltre i 100.000 euro si attestano 112 contribuenti, solo il 2,8% del totale.



Pedesina, il comune più povero

Con i suoi 30 abitanti, Pedesina, in provincia di Sondrio, è il piu' piccolo comune italiano: non stupisce quindi trovarlo in fondo alla classifica 2010 del reddito imponibile, relativa all'addizionale Irpef: appena 360.834 euro, per 17 soggetti tenuti al pagamento dell'addizionale. Uno in meno di un altro micro-comune, Moncenisio, in provincia di Torino, 42 abitanti ai confini con la Francia: che riesce a staccare Pedesina di 783 euro.