Sea, Vito Gamberale indagato per turbativa d'asta

- Blitz della finanza negli uffici di Palazzo Marino a Milano. Gli investigatori hanno acquisito la documentazione riguardante la cessione, da parte del Comune, della Sea. La società aeroportuale è stata acquisita dalla F2i, secondo i pm, in maniera irregolare. Gli agenti della polizia tributaria hanno già perquisito gli uffici delle due società sotto inchiesta. Indagati per turbativa d'asta Vito Gamberale, ad di F2i, e il suo collaboratore Mauro Maia.

La procura di Milano ha iscritto sul registro degli indagati con l'ipotesi di reato di turbativa d'asta Vito Gamberale, AD di F2i, e Mauro Maia, senior partner del fondo, in un'inchiesta sulla cessione al fondo stesso di una quota di Sea in mano al Comune di Milano. Lo hanno riferito oggi fonti giudiziarie e investigative aggiungendo che i militari della Guardia di Finanza sono stati negli uffici del Comune di Milano e in quelli di F2i per una serie di acquisizioni di documenti relativi alla cessione della quota del 29,75% di Sea da parte di F2i.

Agli atti dell'inchiesta affidata al sostituto procuratore Alfredo Robledo c'è anche una telefonata del luglio 2011 tra Gamberale e Maia in cui i due parlano del bando di Palazzo Marino per la cessione della quota della società aeroportuale. Il bando in questione è stato reso noto nel novembre dello stesso anno. "Nella telefonata intercettata il 14 luglio 2011 tra Gamberale e Maia si fa riferimento alla possibile indizione da parte del Comune di Milano di una gara per la cessione di quote pari al 29,75% del capitale Sea con prezzo base d'asta di 385 milioni e si rivela l'esistenza di rapporti con soggetti coinvolti nella cessione delle azioni antecedenti al bando che è del 17 novembre", si legge nel decreto di perquisizione ottenuto da Reuters.

F2i lo scorso 16 dicembre si aggiudica il bando, acquistando il 29,75% di Sea a 385 milioni più un euro in una gara cui non hanno partecipato altri soggetti. Qualche mese fa la procura di Milano aveva aperto un fascicolo dopo che i pm di Firenze - che conducono una inchiesta per corruzione su dei lavori autostradali non realizzati - avevano inviato per competenza territoriale una intercettazione telefonica fra Gamberale e un'altra persona che avrebbe rassicurato il manager sul capitolato d'asta per la cessione di quelle quote.

I finanzieri milanesi hanno inoltre stanno effettuato perquisizioni nei confronti anche di un terzo soggetto, si tratterebbe di un commercialista intermediario dell'operazione e al momento non indagato.