Allarme incendio alla Camera

Come spiegano a Montecitorio, l'allerta era scattata nei locali dell'Ufficio postale interno dove qualcuno ha fumato una sigaretta non rispettando le norme anti fumo. Poi, senza spegnerla, l'ha gettata nel cestino della carta. Il personale se n'è accorto e ha chiamato i pompieri che non hanno trovato alcun incendio in atto. I vigili del fuoco sono stati rapidissimi e non hanno impedito il regolare svolgimento dell’attività della camera né l’interruzione delle gite scolastiche in visita al Palazzo. Ora si cerca il trasgressore con molta probabilità ripreso dalle telecamere interne.