Agguato Adinolfi, gli anarchici greci ringraziano

"Roberto Adinolfi è un sommo sacerdote del nuovo totalitarismo della scienza e della tecnologia che rappresentano la moderna religione del nostro tempo - si legge nella missiva -, promettendo un letargo apatico per la società annegata nel compromesso. L'uomo moderno finisce per non avere il coraggio di vivere in maniera autentica, senza ipocrisia, con le tecnologie che sostituiscono la vita reale creando illusioni. La scienza genera il più freddo di tutti i mostri della follia umana. Viviamo sotto la dittatura delle macchine e dei numeri".

Il testo integrale della missiva:

E' un momento meraviglioso, il momento in cui i nemici si inginocchiano e cadono per la determinazione dei vostri fratelli e sorelle. Qualche giorno fa Roberto Adinolfi, Amministratore Delegato dell’azienda Ansaldo Nucleare, è stato colpito dai nostri fratelli e sorelle della cellula Olga della Federazione Anarchica Informale (FAI)-Fronte Rivoluzionario Internazionale (FRI).

Roberto Adinolfi è un sommo sacerdote del nuovo totalitarismo della scienza e della tecnologia imperativi. La scienza è diventata la moderna religione del nostro tempo, promettendo a una società apatica e in letargo una pancia ripiena di paradisi artificiali in cambio della freddezza di un cuore vuoto annegato nel compromesso.

L'impero del totalitarismo scientifico è alimentato dalla vanità di una civiltà antropocentrica autoritaria. Una civiltà che si è imposta sui nostri desideri, sulle nostre scelte, sulla natura e sugli animali, trasformando la vita in una scala quantitativa per soddisfare le sue statistiche miserabili. Allo stesso tempo, la gente contemporanea smette di provare a vivere autenticamente, senza ipocrisia, e come se sprofondasse la propria dipendenza dalle tecnologie sostitutive della vita reale che creano illusioni e relazioni superficiali. Ora, con le loro scoperte scientifiche, loro possono 'offrirci' più tempo per invecchiare, ma ci privano di un modo di vivere autenticamente. Così, la scienza genera il più freddo di tutti i mostri della follia umana. Essa stabilisce la fascistizzazione della nostra vita tecnologica. Essa stabilisce i test genetici, il monitoraggio elettronico, animali da laboratorio, le statistiche di ricerca, la dittatura delle macchine e dei numeri.

Accanto ai sommi sacerdoti dell'energia nucleare come il velenoso Adinolfi e il saccheggio della natura, animali e persone, coprono i loro crimini scientifici con il termine evoluzione. Le riprese di Adinolfi sono la nuova poesia di azione anarchica. Nella macchina sociale, dell'indolenza e del compromesso, gli appelli umanitari e le inibizioni riformiste in materia di 'rispetto' per la vita umana non potranno mai mancare. Ma le nostre cose sono chiari codici di coscienza. Non abbiamo alcun rispetto per la vita umana come autostima. Che la vita umana di per sé non è quella di produrre la possibilità di scelte. Le scelte sono quelli che danno valore alla vita umana, o la svalutano e banalizzano. Quindi,perchè rispettare la vita umana di tiranni piccoli e grandi, come Adinolfi, che non hanno nemmeno per un momento rispettato le nostre vite?

La pratica di attacchi armati era, è e sarà parte integrante della nuova guerriglia urbana anarchica. La scelta dei compagni di FAI / VEN la cellula che ha attaccato Adinolfi di citare Cell Olga in nome della nostra compagna Olga Ekonomidou è un grande onore per noi e un profondo atto di amicizia, che non dimenticheremo mai. Le pallottole e le parole di FAI / VEN sono riuscite a rompere l’inespugnabilità delle condizioni specifiche che hanno portato Olga nelle carceri Diavata e hanno preso d'assalto la cella d'isolamento dove si trova Olga sotto punizione disciplinare, monitorata 24 ore al giorno tramite una telecamera a circuito chiuso. Le hanno ridato la forza e il sorriso ora che lei sa tutto.



Per noi l'italiana FAI / VEN è la cospirazione di seconda casa, e metà del nostro cuore appartiene a quella italiana FAI / Ven. Attendiamo con ansia il momento in cui ci uniremo con le nostre sorelle e fratelli di FAI / VEN e andiamo avanti verso nuove battaglie per l'insurrezione anarchica duratura. Entrambi FAI / ven e Cospirazione delle Cellule di Fuoco non sono una prescrizione per risposte preconfezionate, ma sono un buon modo per iniziare con domande e richieste per una vita autentica e libera. Compagni di FAI / Ven: possa un proiettile venire con ogni nostra parola, il pensiero viene fornito con ogni vostro proiettile ... e la rivista della vita continua a essere carica di sogni, desideri, ansie, lacrime, sorrisi, dubbi, discussioni, azioni ...



Il giorno dopo l'affermazione di responsabilità da parte della cellula Olga di FAI / VEN, siamo stati informati dai media che la Procura di Bologna, tramite il ridicolo teatrino del pubblico ministero Enrico Cieri, ha emesso mandati di arresto contro di noi per la trappola pacco che è stata inviata a Berlusconi. Più precisamente, sono stati emessi mandati di cattura per cinque di noi (Panagiotis Argirou, Giorgos Nikolopoulos, Haris Hadjimihelakis, Gerasimos Tsakalos e Christos Tsakalos), così come per due ragazzi non collegati a noi che non hanno alcun rapporto con la Cospirazione e l'anarchia insurrezionale del FAI / Ven



Gli avvertimenti contro di noi sono ritorsioni da parte della Procura di Bologna per l'attacco delle nostre sorelle e fratelli della FAI / VEN cella Olga. Si tratta di un disperato tentativo delle autorità italiane per interrompere e impedire la rete internazionale informale che si è sviluppata tra le decine di cellule FAI / VEN. Ma invano. L'invito-incitamento dei compagni italiani per creare una federazione anarchica informale e il suo avanzamento costante è già nelle menti e nei cuori dei compagni provenienti da tutto il mondo. Nessuna accusa ci potrà mai fermare.



I compagni della FAI / VEN avevano scritto in uno dei loro testi 'Non dite che siamo pochi,' e ora si aggiunge 'Non dite che ci possono fermare ...' La Federazione Anarchica Informale viaggia oltre i confini e le città, portando con sè il momento di una insurrezione anarchica duratura. Come siamo vicini alla cella del carcere dei membri del CCF, al nostro compagno e fratello Theofilos Mavropoulos, siamo insieme al FAI / VEN in questo cammino di non ritorno. Abbiamo bruciato i ponti dietro di noi, e ogni inibizione è morta. Siamo anarchici della prassi, e tutto ciò che possiamo dire alla Procura di Bologna è questo: i mandati di cattura non sono altro che carta straccia per noi, e siamo completamente indifferenti verso la ridicolaggine della vostra esistenza come rappresentanti giudiziari dello Stato italiano. E 'un momento pericoloso per la mafia dei procuratori dei nostri giorni. Le vite di vermi come voi potrebbero presto incontrare una pioggia di proiettili, o di una potente bomba in auto, o un pacco esplosivo nelle vostre mani ... I mandati di arresto per rappresaglia contro di noi sono un'altra prova orgogliosa che il FAI / VEN Olga Cella vi ha contrastato con una precisione eccezionale, causando il panico nel nemico. Gli attacchi che i nostri fratelli e sorelle hanno preannunciato attraverso il loro comunicato sono una continuazione mirabile della sfida scatenata sia da FAI / VEN che da CCF contro il Potere e la macchina sociale. Questa è la sfida dell'insurrezione anarchica duratura. Questa è la sfida della cooperazione internazionale di anarchici della prassi.



E se alcuni di noi sono ora prigionieri nelle mani del nemico, questo non ci spaventa né ci fa rimpiangere le nostre azioni. Al contrario, la prigione alimenta il lupo dentro di noi, e la nostra rabbia contro il potere e la sua società diventa più forte. Tutti noi, insieme a Eat, Billy, Gabriele, Marco, Silvia, Billy, Costa, Jock e i compagni imprigionati in Cile, Messico, Italia e altrove, neanche per un attimo siamo stati lasciati soli. Perché abbiamo tutti voi, fratelli e sorelle sconosciuti liberi, le cui azioni sentiamo come nostre azioni, le cui parole sono soddisfacenti come lel nostre ...



GUERRA CONTRO LA MACCHINA SOCIALE



VIVA L'ultima insurrezione anarchico



PER IL RAFFORZAMENTO E LA DIFFUSIONE DEL FAI / VEN

E l'organizzazione internazionale degli Anarchici NERO DI PRAXIS



I membri della Cella della Cospirazione delle Cellule di Fuoco

Olga Ekonomidou

Giorgos Polidoros

Gerasimos Tsakalos

Panagiotis Argirou

Christos Tsakalos

Damiano Bolano

Michalis Nikolopoulos

Giorgos Nikolopoulos

Haris Hadjimihelakis

E il compagno anarchico Theofilos Mavropoulos.