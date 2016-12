Maltempo al Centrosud, migliora al Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La perturbazione che ha raggiunto l'Italia si muoverà rapidamente verso Sud portando proprio nelle regioni meridionali maltempo con temporali e forti raffiche di vento. L'aria fredda che accompagna la perturbazione farà scendere le temperature anche al Centrosud.

Oggi si prevede un deciso miglioramento al Nord, Toscana e Sardegna con ampie schiarite. Insistono molte nuvole sul resto d’Italia con piogge sparse su medio Adriatico e Sud. Ci saranno fenomeni localmente intensi, a carattere temporalesco, fra Campania, Calabria, Messinese e Salento. Sull’Appennino fra Marche e Abruzzo deboli nevicate oltre i 1200 metri.



Fresco al mattino con temperature sotto la media al Centronord; massime in sensibile rialzo al Nord, in diminuzione in quasi tutto il Centrosud e sulle Isole.



Ventoso al Centrosud per venti provenienti dai quadranti settentrionali. Insiste anche la Bora sull’alto Adriatico.