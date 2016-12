foto Ansa

17:34

- Il maltempo, in particolare la nebbia, impedirà a Ratzinger di arrivare, come previsto, al santuario di La Verna. E' quanto si apprende mentre il Papa è ancora ad Arezzo. Il Pontefice dovrebbe anticipare il suo arrivo a San Sepolcro, inizialmente prevista come terza ed ultima tappa della sua visita in Toscana.