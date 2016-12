Domani il maltempo si trasferisce al Sud

foto Meteo.it Correlati Il tempo nelle prossime ore

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 18:07 - La perturbazione di origine nord-atlantica che ha raggiunto l’Italia si muoverà rapidamente verso Sud riservando proprio al meridione le condizioni peggiori con temporali e forti raffiche di vento. Il conseguente calo termico favorirà delle nevicate sull’Appennino centrale appena sopra i 1.000 metri. Segue un generale miglioramento, anche se non particolarmente marcato, accompagnato da temperature più vicine alla norma. - Ladi origine nord-atlantica che ha raggiunto l’Italia si muoveràriservando proprio al meridione le condizioni peggiori con temporali e forti raffiche di vento. Il conseguente calo termico favorirà delle nevicate sull’Appennino centrale appena sopra i 1.000 metri., anche se non particolarmente marcato, accompagnato da temperature più vicine alla norma.

Lunedì migliora sensibilmente la situazione al Nord, Toscana e Sardegna con ampie schiarite accompagnate da clima gradevole. Insistono molte nuvole sul resto d’Italia con piogge sparse su medio Adriatico e Sud, ma inizialmente anche sul basso Lazio.



Fenomeni localmente intensi, a carattere temporalesco, fra Campania, Calabria, Messinese e Salento. Sull’Appennino fra Marche e Abruzzo nevicate oltre i 1200 metri. Fresco al mattino con temperature sotto la media, specie al Centronord; massime in sensibile rialzo al Nord, in diminuzione invece su Lazio, Sud e Isole. Ventoso al Centrosud per venti dai quadranti settentrionali.