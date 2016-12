Il giorno dopo la rivendicazione dell'atto col quale è stato, Ad. di Ansaldo nucleare, qualcuno si spinge anche oltre, ipotizzando uno dei bersagli della Fai. Si tratterebbe della "Manifattura Domani", meglio conosciuta come "Se ne parla nel documento spiegando che laddove una volta venivano fabbricate sigarette "oggi ci sono laboratori le cui attività nessuno di noi capisce"per l'attentato a Roberto Adinolfi - ha dichiarato il ministro Anna Maria Cancellieri -. Almeno abbiamo individuato la matrice e adesso bisogna lavorare., è una situazione che richiede molto rigore. Molta attenzione, bisogna lavorare". "E' una situazione molto delicata anche perché legata a fenomeni di recessione e difficoltà economiche, ma" ha proseguito la titolare del Viminale. Poi, a una domanda su nuove strategie antiterrorismo ha risposto: "Lasciateci lavorare, sono cose che devono essere coperte dal riserbo più totale. Certamente poniamo molta attenzione. Lavoreremo - ha sottolineato - su tutti i fronti su cui è necessario lavorare". Poi, "e se questo consenso c'è - ha concluso - è circoscritto ad un'area molto circoscritta"."Ai timori del ministro dell'Interno hanno fatto seguito anche quelli della guardasigilli, Paolo Severino, che ha detto al riguardo di essere "molto preoccupata". "So quanto sia serio il ministro Cancellieri - ha spiegato - e quanto avrà pensato prima di rendere questa dichiarazione". Se Cancellieri spiega che la rivendicazione degli anarchici "è attendibile" e quindi, dice, abbiamo individuato la matrice, il ministro della Giustizia dichiara che il documento del nucleo Olga non è "affatto sufficiente per identificare l'origine del fenomeno. Dobbiamo lasciare tempo agli investigatori per svolgere il loro lavoro. Ci vuole molta cautela prima di indicare una matrice anarchica".Sul rischio poi, che il gesto nei confronti di Adinolfi e le motivazioni contenute nella rivendicazione degli anarchici possano creare aree di consenso, Severino dice di credere "nel buon Dna degli italiani. Credo anche che in questo caso l'Italia sappia reagire e non sia l'inizio di un periodo cupo".Intanto, sono già scattate le prime misure dopo la rivendicazione dell'attentato. Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha inviato a tutti i questori e prefetti una circolare per "potenziare ad ampio raggio l'attività info-investigativa con particolare riferimento agli ambienti eversivi e incrementare la vigilanza sugli obiettivi sensibili", in particolare quelli legati ad ambienti di lavoro e sociali.Intanto, la procura di Bologna ha chiuso l'indagine sul pacco bomba spedito dalla Grecia a Silvio Berlusconi che costrinse un aereo a un atterraggio di emergenza il 2 novembre 2010. Tra i 7 destinatari dell'avviso di fine indagine ci sono 4 anarchici i cui nomi sono citati nella rivendicazione per l'attentato a Roberto Adinolfi. I sette anarchici greci sono accusati a Bologna di attentato a scopo terroristico e detenzione di materiale esplodente."Di fronte a certi comportamenti non ci si può limitare a confusi balbettii. La cosiddetta violenza diffusa è sicuramente e decisamente minore rispetto ad altre. Ma guai a trattarla con indulgenza" perché "si consente che altra benzina finisca sul fuoco". Lo afferma il procuratore capo di Torino, Carlo Caselli, che con i suoi colleghi nel 1980 smantellò le Brigate Rosse a partire dalle confessioni di Fabrizio Peci.