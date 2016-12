foto Ansa

08:02

- Un uomo di 62 anni, Angelo Placentino, e' stato ucciso la scorsa notte in via Torremaggiore alla periferia di Foggia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo e' stato ammazato con alcuni colpi di pistola calibro 22 che lo hanno raggiunto al torace. La vittima nel marzo dello scorso anno era stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e spari in luogo pubblico.