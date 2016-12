Dopo le telefonate inedite pubblicate questa mattina, Tgcom24 propone ancora in esclusiva alcuni stralci della conversazione tra Schettino e il capo dell’unità di crisi di Costa, Roberto Ferrarini contenuti proprio nella scatola nera.

La voce registrata è quella di Schettino: "No, no guarda… io sto male... non mi dire nulla… ho fatto sta cosa..." spiega il comandante che aggiunge: "E... son passato che alla fine ci stava questo piccolo scoglietto qui, poi c’è stato un black-out, e abbiamo dato una botta con la poppa… mo sto facendo fare l’assetto..."

Il racconto è drammatico: "Abbiamo buttato un'ancora perché sta arrivando acqua fino a poppa... e mo stamo qua in black out". Schettino ricostruisce quanto accaduto: "No, stavo andando a 15 nodi e m'han detto puoi passare anche fino a sotto: non ti preoccupare. Sono andato dritto e alla fine son passato a dritta e c’era sto cazzo di scoglio qua c’era un basso fondale... sotto con la poppa... nel giardino a sinistra, sì: nella parte finale della poppa. E però mo adesso sta entrando acqua nella poppa..."