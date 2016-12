Cos'è la Fai, Federazione Anarchica Informale

- È stato rivendicato con un comunicato firmato Fai/Cellula Olga l'attentato al dirigente dell'Ansaldo, Roberto Adinolfi, gambizzato a Genova. Il volantino di quattro pagine è stato recapitato alla sede del Corriere della Sera per posta ordinaria. Ma chi sono gli anarchici della Fai? La Federazione Anarchica Informale è un'organizzazione eversiva anarco-insurrezionalista italiana da non confondere con la Federazione Anarchica Italiana.

La sigla è la stessa, ma il secondo gruppo «respinge la violenza come metodo di lotta», come si legge nel manifesto pubblicato sul loro sito. L’organizzazione responsabile dell’attentato di Genova, invece, è descritta dai servizi segreti come un vero e proprio movimento terroristico. Il Fai si definisce “informale” perché «essendo priva di meccanismi autoritari e burocratizzanti, garantisce l’indipendenza dei gruppi e dei singoli che la compongono». La loro ideologia si oppone all’ordine costituito dai Paesi dell’Europa da quelli di orientamento marxista, che la Federazione considera miranti a sostituire una forma di autoritarismo oppressivo a un altro: il loro obbiettivo, quindi, è «la distruzione dello Stato e del capitale».

La cellula Olga

Attivo dal 2003 non solo sul territorio italiano, il Fai ha una struttura orizzontale composta da diversi gruppi, tutti indipendenti tra loro, ma uniti dalla loro comune fede nell'azione armata rivoluzionaria. I gruppi prendono il loro nome da «combattenti uccisi» o «in prigione». In particolare, l’attacco a Roberto Adinolfi è stato rivendicato dal nucleo Olga: come si legge nel volantino, il nome si riferisce a Olga Ikonomidou, militante di una nuova corrente anarchica greca (Ccf - Cospirazione delle cellule di fuoco) e detenuta in un carcere ellenico dal 14 marzo 2011 per un attentato ad Atene, insieme ad altri tre compagni. «Abbiamo preso il suo nome - scrive la Fai nel comunicato - perchè nella coerenza e nella forza dei componenti della Cellula dei membri prigionieri delle Ccf/Fai risiede il cuore della Fai/Fri (Fronte rivoluzionario italiano). Nelle nostre prossime azioni il nome degli altri fratelli greci, un'azione per ognuno di loro». E infatti, sono stati minacciati altri otto attentati.

I precedenti

Il Fai inizia a farsi conoscere con «l'operazione Santa Claus» che prendeva di mira obbiettivi legati all'Unione Europea, tra cui l'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi. Negli anni successivi, sigle diverse sono state responsabili di numerosi attentati in Italia. Tra gli obiettivi, un commissariato di polizia a Genova-Sturla, caserme dei carabinieri a Milano e quella del Ris di Parma, e la casa circondariale di San Vittore. Nel 2009 una bomba è esplosa di notte in un corridoio all'Università Bocconi di Milano, senza causare feriti. Fra le azioni più recenti quella dell’8 dicembre 2011, con un pacco bomba spedito alla sede romana di Equitalia, o quella del 31 marzo precedente, quando un altro ordigno ferì gravemente Alessandro Albamonte, colonnello della Folgore di stanza a Livorno.