Crisi, la lista dei suicidi si allunga: due morti nelle ultime ore in Puglia e in Sicilia

foto Ansa 14:42 - Il bollettino di guerra dei suicidi degli imprenditori schiacciati dalla crisi economica non tende ad arrestarsi. A Caltanissetta un 54enne si è dato fuoco dopo essere stato colpito da problemi di salute che non gli permettevano di lavorare. A Molfetta, nel Barese, un imprenditore soffocato dai crediti degli enti pubblici si è impiccato. E' salvo per miracolo, invece, il 73enne di Torino che, oppresso dalle tasse, si è sparato.

Imprenditore si impicca a Molfetta

Un imprenditore del settore impiantistica di 46 anni, di Molfetta, si è tolto la vita impiccandosi ad un albero del podere di alcuni parenti. A determinare la decisione pare sia stata la sua situazione economica: l'imprenditore, avanzava diversi crediti da enti pubblici che non riusciva ad esigere, anche se fino ad oggi era riuscito ad assicurare lo stipendio ai suoi dipendenti. L'uomo ha lasciato un biglietto.



Caltanissetta, resta senza lavoro e si uccide

Giovanni Vancheri, un idraulico di 54 anni, si è ucciso dandosi fuoco nella sua auto a San Cataldo, un paese della provincia di Caltanissetta. Sembra che l'uomo da alcuni anni soffrisse di depressione dopo essere stato colpito da problemi di salute, che non gli consentivano di essere pienamente efficiente nello svolgimento della sua professione. Questa sarebbe la causa che lo ha indotto a uccidersi.



Si spara a Torino, salvo per miracolo

Un imprenditore di 73 anni ha tentato il suicidio, sparandosi un colpo di pistola alla testa nel suo ufficio, a Torino. L'uomo è ora ricoverato all'ospedale Cto del capoluogo piemontese in gravi condizioni e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. In un biglietto, lasciato ai familiari, ha raccontato di voler togliersi la vita perché "oppresso dalle tasse" e non sapeva più come mandare andare avanti la sua impresa.