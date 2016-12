foto Afp

14:32

- Un imprenditore di 73 anni ha tentato il suicidio, sparandosi un colpo di pistola alla testa nel suo ufficio, a Torino. L'uomo è ora ricoverato all'ospedale Cto del capoluogo piemontese in gravi condizioni e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. In un biglietto, lasciato ai familiari, ha raccontato di voler togliersi la vita perché "oppresso dalle tasse" e non sapeva più come mandare andare avanti la sua impresa.