16:38

- Nell'ambito delle indagini sulla gambizzazione del manager dell'Ansaldo nucleare, Roberto Adinolfi, sarebbero stati effettuati controlli in carcere su alcuni brigatisti detenuti. In particolare, tra il materiale su cui si stanno effettuando verifiche, ci sarebbe la corrispondenza dei detenuti, per accertare se possano esserci messaggi o se filtrino indicazioni riconducibili all'agguato compiuto a Genova.