Caso Lusi, l'ex tesoriere: "Non sono tranquillo, Rutelli non faccia il magistrato"

- Il caos legato alla vicenda della Margherita non si placa. Rutelli da mesi parla nei salotti tv e difende il partito ma ora anche Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita indagato per appropriazione indebita dei fondi del partito per una somma pari a circa 21 milioni di euro, ha rotto il silenzio e ha deciso di rilasciare una breve intervista ai microfoni del Fatto Quotidiano. "Non sono tranquillo, ma Rutelli non si erga a magistrato". Questo, in poche parole, è il messaggio di Lusi.

"Tranquillo rispetto a quanto ho fatto? La situazione è complicata", e prosegue: "Non sono un incosciente, la giunta farà il suo lavoro e prenderà una decisione". In ballo c'è la richiesta di custodia cautelare per l'ex senatore, quella misura che pochi giorni fa' aveva definito "abnorme", la stessa misura giudiziaria che ha colpito sua moglie, ai domiciliari dal 3 maggio.

"Di Rutelli non parlo, sono discreto a differenza sua. Lui pensa di fare il magistrato, io mi fido dello stato di diritto", conclude Lusi.

Moglie di Lusi interrogata dal Gip: "Lusi gestiva i fondi in modo autonomo"

Giovanna Petricone, la moglie dell'ex tesoriere della Margherita, accompagnata dai suoi difensori, è stata interrogata dal Gip Simonetta D'Alessandro ed ha risposto alle domande per più di un'ora. Accusata di associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, la donna avrebbe confermato al Gip che suo marito Luigi Lusi gestiva i fondi del partito in modo autonomo, che lei era a conoscenza che quei soldi erano della Margherita e che lo scopo dell'ex tesoriere era "investire in immobili per alimentare il futuro della sua carriera politica".