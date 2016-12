Venezia, stangata per una coppia di turisti russi: 400 euro un giro in gondola

foto Dal Web

17:37

- Sempre più spesso si sente parlare di veri e propri salassi, compensi fuori mercato richiesti ad ignari turisti che si vedono costretti a pagare somme da capogiro per fare qualche escursione o anche solamente per pranzare in Italia. E dopo le cene pagate migliaia di euro dai turisti giapponesi a Roma e il gelato a peso d'oro a Firenze, un altro episodio è accaduto in una famosa città d'arte, simbolo dell'Italia nel mondo: Venezia.Secondo quanto rivela il quotidiano veneto "Il Gazzettino" i due malcapitati sono Olga e Dimitry Kurdyrov, una coppia di russi in visita in Italia. Volevano togliersi lo sfizio di fare un giro in gondola nella laguna veneta ma mai avrebbero immaginato di pagare un conto così salato: 400 euro per cinquanta minuti.