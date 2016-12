Fiat, operai occupano Agenzia delle entrate

''Da qui parte una battaglia, colpiremo altri obiettivi simbolici. Siamo pronti a tutto, ora basta. Difenderemo le nostre famiglie senza guardare in faccia nessuno, dai politici ai sindacalisti nazionali. Non si scherza col pane dei nostri figli''. Vincenzo Capizzi, operaio della Magneti Marelli, è tra i più animati, ed è deciso a continuare la protesta.

Sotto accusa lo stralcio delle garanzie stabilite dall’accordo firmato lo scorso 1 dicembre che prevedeva l'insediamento di Dr Motor al posto di Fiat, la graduale assunzione dei lavoratori e la messa in mobilità di 640 esodati che sarebbero stati accompagnati alla pensione. Rischierebbero ora di rimanere cinque anni senza né lavoro né pensione. In più, Dr Motor, che si è aggiudicata l'ex SicilFiat di Termini Imerese, è in ritardo di 5 mesi sull'avvio della produzione: adesso il pericolo che il piano di rilancio delle produzione fallisca è reale. Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei paschi di Siena non vogliono concedere prestiti all'azienda molisana a causa della situazione finanziaria della fabbrica di Macchia d'Isernia: 30 milioni di debiti e un arretrato di quattro mesi sull'erogazione degli stipendi di 180 operai molisani.

Preoccupazione anche per i 100 lavoratori dei servizi di pulizia e mensa di Termini Imerese che da dicembre non hanno uno stipendio, perché non gli è stata ancora autorizzata la cassa integrazione. A loro si aggiungono gli interinali, una cinquantina di operai che dal primo settembre non avranno più l'indennità di disoccupazione.

Intanto, dentro la sede dell'Agenzia delle Entrate occupata restano almeno 200 lavoratori della Fiat e delle aziende dell'indotto, decisi a far sentire la loro voce. Michele Russo, operaio della Bienne Sud dice: ''Non ce la facciamo più, abbiamo quattro soldi della cassa integrazione, ma non abbiamo più un posto di lavoro e lo Stato pretende il pagamento delle tasse''. E si tratta solo dell'inizio, perché l'intenzione sarebbe di far partire una nuova fase di occupazioni dalla prossima settimana davanti alla Regione e alla prefettura di Palermo.