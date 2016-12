Blitz della Gdf nella sede di Monte dei Paschi: perquisiti l'ufficio e l'abitazione di Mussari

foto Ansa Correlati Perquisita la casa di Mussari 21:35 - Una cinquantina di finanzieri si sono presentati negli uffici della sede della Banca Monte dei Paschi di Siena. Dopo aver chiesto a tutti i dipendenti in arrivo l'ufficio di appartenenza, gli uomini della Gdf si sono spostati negli uffici finanziari. Il blitz è stato ordinato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Siena per presunti reati di aggiotaggio. Perquisiti anche l'abitazione e l'ufficio senese dell'ex presidente Giuseppe Mussari. - Una cinquantina di finanzieri si sono presentati negli uffici della sede della Banca Monte dei Paschi di Siena. Dopo aver chiesto a tutti i dipendenti in arrivo l'ufficio di appartenenza, gli uomini della Gdf si sono spostati negli uffici finanziari. Il blitz è stato ordinato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Siena per presunti reati di aggiotaggio. Perquisiti anche l'abitazione e l'ufficio senese dell'ex presidente Giuseppe Mussari.

Al centro dell'inchiesta vi sarebbe l'acquisizione di Antonveneta avvenuta da parte di Monte dei Paschi nel 2008. Le perquisizioni sono state effettuate in sedi di società e abitazioni private di funzionari e dirigenti Mps a Siena, Roma, Firenze, Milano, Padova e Mantova. In particolare, secondo quanto si apprende, l'indagine riguarderebbe il reperimento delle risorse utilizzate per l'acquisizione di Antonveneta, le comunicazioni fatte nel tempo agli organi di vigilanza e le operazioni sul titolo, per alterarne il valore di scambio. Tra le ipotesi di reato anche quella di ostacolo agli organi di Vigilanza.



Indagati quattro tra dirigenti ed ex dirigenti

Sarebbero quattro gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Siena sull'acquisizione di Antonveneta da parte di Mps. Fra loro anche figure dirigenziali di oggi e di ieri legate all'istituto senese. In procura ci sarebbe pure un altro fascicolo, ma a carico di ignoti. I sequestri di oggi potrebbero portare a sviluppi nell'indagine partita circa due mesi fa su iniziativa degli investigatori senesi.



Perquisiti l'abitazione e l'ufficio di Mussari

L'abitazione e l'ufficio senese dell'ex presidente della banca Mps Giuseppe Mussari, ora presidente dell'Abi, sono stati perquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sull'acquisizione di Antonveneta. Mussari non risulta comunque indagato.



Perquisizioni anche a Mediobanca

Anche Mediobanca è stata oggetto di una perquisizione della Guardia di Finanza come istituzione informata dei fatti in relazione a operazioni poste in essere dal gruppo Mps, nelle quali Mediobanca ha ricoperto insieme ad altre primarie istituzioni internazionali un ruolo tecnico connesso con la sua ordinaria operatività. E' quanto si apprende da fonti vicine alla banca.