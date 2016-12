foto Meteo.it Correlati Il meteo nelle prossime ore

08:27 - Ci attende una breve fase di tempo stabile e caldo grazie all'arrivo dell'alta pressione nord africana che, fino a venerdì, terrà lontane le perturbazioni. Durante il weekend però correnti più fredde dal Nord Europa porteranno forti temporali e un brusco calo termico prima al Nord, poi al Centro.

Nelle prossime tempo stabile sull’Italia, ma con degli annuvolamenti passeggeri in gran parte del Centronord e in Sardegna, con il rischio solo brevi e isolati rovesci sui rilievi, in particolare in Valle d’Aosta, sulle Dolomiti e sull’Appennino Abruzzese. Più scarse le nuvole al Sud e in Sicilia. Temperature massime in crescita, con valori in generale dai 20 ai 25 gradi. Debole Maestrale su Puglia e Mar Ionio.